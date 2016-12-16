В Беларуси увеличатся пособия по уходу за детьми-инвалидами

Новости Беларуси. Депутаты предлагают штрафовать за включение в жировку платы дополнительных услуг, на которые потребитель не «подписывался». Иными словами, договор на их оказание не был заключен.

Этот вопрос 16 декабря был рассмотрен на заседании сессии Палаты представителей. Проблема действительно насущная: с жалобами на необоснованные цифры в жировках к народным избранникам обращались неоднократно. По большей части, это касается деятельности товариществ собственников.

Теперь платежный «сюрприз» в жировке может обернуться штрафом в размере от 4 до 10 базовых величин. Такая мера должна помочь навести порядок в начислениях.

16 декабря в Овальном зале прозвучала еще одна резонансная инициатива. Депутаты предлагают предупреждать владельцев, чьи авто подлежат конфискации из-за управления ими другим лицом в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Наталья Гуйвик, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Эта норма нами подана с целью защиты прав собственников автотранспортных средств. Потому что если собственник узнает о том, что водитель на его автомобиле уже был привлечен к ответственности административной и лишен водительского удостоверения сроком до 3 лет, то вряд ли он второй раз даст управлять этим автомобилем.

Также парламентарии в первом чтении приняли законопроект об усилении в Беларуси социальной защиты семей с детьми-инвалидами. Новаций действительно немало. В соответствии с документом, на 20% вырастет размер пособия по уходу за ребенком, которому установлена III или IV степень утраты здоровья.

Увеличатся и пособия по беременности и родам. Еще одна важная поправка касается семей, в которых инвалидами являются родители. Они смогут сохранить пособия на детей, даже в случае, если ребенок поступит в учебное заведение на бюджет.

Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Кроме того, в тех семьях, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами, предполагается получать пособия, если родители будут работать, но в неполный занятый рабочий день или работа на дому. Кроме того, за такой категорией семей закрепляется право на получение пособий и в случае получения ими пенсий или ежемесячной страховой выплаты.