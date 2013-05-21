Сегодня фонд Президента по поддержке талантливой молодёжи награждает победителей

Новости Беларуси. Президент Беларуси сегодня встретится с одаренными учащимися, студентами и талантливой молодежью. Александр Лукашенко вручит учащимся и студентам - лауреатам спецфондов Президента, победителям олимпиад, международных конкурсов и фестивалей, а также финалистам конкурса «Я пою!» свидетельства, удостоверения, нагрудные знаки и дипломы. Стипендиаты покажут главе государства небольшой концерт.

Сегодня же талантливых юношей и девушек чествовали в художественной галерее Михаила Савицкого. Им вручены свидетельства и нагрудные знаки специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи.

За достижения в сфере искусства в прошлом году были поощрены около 300 юных дарований и 15 коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

У нас существуют 486 школ искусств. У нас есть 21 колледж, 3 высших учебных заведения, различного рода кружки по интересам, художественное образование, художественное воспитание. Это все свидетельствует о том, на сколько бережно, на сколько системно наша страна относится к поддержке талантливой молодежи.

Анатолий Сивко, лауреат специального фонда:

Первый раз я получили еще 5 лет назад, когда победил на первом международном конкурсе вокалистов. Только в 17 лет я начал петь. До этого я увлекался футболом, рок-музыкой, но о карьере оперного певца и не мечтал.

Фонд поддерживает таланты также стажировками и «путевками» на престижные международные конкурсы. Многие из лауреатов буквально на днях вернулись с очередными наградами с восьмых открытых молодежных Дельфийских игр, которые проходили в Новосибирске.

Екатерина Шиманович, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Я решила все-таки отблагодарить министра за такие возможности, потому что не в каждой стране есть такие вот конкурсы.

Филипп Змушко, лауреат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи:

Я участвовал в Дельфийских играх первый раз, но второе место. Я считаю, что это очень большое достижение для меня.