Минская область в 13-й раз стала победителем национальных соревнований по трассовому моделизму

Новости Беларуси. Юные спортсмены Минской области в тринадцатый раз стали победителями национальных соревнований по трассовому моделизму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гонки проходили в шести классах моделей, но воспитанники Центра технического творчества детей и молодежи Солигорского районе не оставили шансов своим соперникам.