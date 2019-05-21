Минская область в 13-й раз стала победителем национальных соревнований по трассовому моделизму

Новости Беларуси. Юные спортсмены Минской области в тринадцатый раз стали победителями национальных соревнований по трассовому моделизму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Юные спортсмены Минской области в тринадцатый раз стали победителями национальных соревнований по трассовому моделизму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Гонки проходили в шести классах моделей, но воспитанники Центра технического творчества детей и молодежи Солигорского районе не оставили шансов своим соперникам.
Очередная победа ребят вполне закономерна, ведь они много лет занимаются и готовятся к спартакиаде в местном объединении по интересам.