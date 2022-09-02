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В Беларуси убрали рапс с более чем 90% площадей

02 сентября 2022 06:26
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии делают все, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Хлеборобы собрали более 8 миллионов тонн зерна. Рапс убран с более чем 90 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси убрали рапс с более чем 90% площадей-1

В каждом регионе результат выше прошлогоднего. И это несмотря на засуху. Во многом это стало возможным благодаря точному соблюдению технологии выращивания сельхозкультур. Первой завершила жатву Брестская область. Здесь уже готовятся к «Дожинкам». Фестиваль-ярмарку тружеников села примет городской поселок Телеханы в Ивацевичском районе. Итоги ответственной кампании подведут в эту субботу, 3 сентября.  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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