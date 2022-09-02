В Беларуси убрали рапс с более чем 90% площадей

Новости Беларуси. Белорусские аграрии делают все, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Хлеборобы собрали более 8 миллионов тонн зерна. Рапс убран с более чем 90 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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