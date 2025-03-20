В Беларуси стартует акция «За безопасность вместе». С 22 по 30 марта все внимание гражданам, которые находятся в группе риска: многодетным, одиноко проживающим, а также инвалидам. Мероприятия охватят каждый регион, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже с начала года в Минской области произошло более 150 пожаров в жилых домах. В них погибли 29 человек.

На карте профилактического маршрута мядельских спасателей сотни адресов, в приоритете так называемые группы риска: многодетные, одиноко проживающие, а также люди с ограниченными возможностями. В семье Весько порядок и безопасность в доме – не просто слова. Автономный пожарный извещатель есть в каждой комнате.

Мария Весько:

Дети, если не дай бог в розетку что-то всунут, сразу все выключается. Они пострадать вообще никак не могут. Малейший скачек, сеть скачет – оно сразу все обрубает. По вопросам пожарной безопасности каждый день по пять раз: не лезь, не трогай, это нельзя и прочее.