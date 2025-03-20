В Беларуси стартует акция «За безопасность вместе»
В Беларуси стартует акция «За безопасность вместе». С 22 по 30 марта все внимание гражданам, которые находятся в группе риска: многодетным, одиноко проживающим, а также инвалидам. Мероприятия охватят каждый регион, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже с начала года в Минской области произошло более 150 пожаров в жилых домах. В них погибли 29 человек.
На карте профилактического маршрута мядельских спасателей сотни адресов, в приоритете так называемые группы риска: многодетные, одиноко проживающие, а также люди с ограниченными возможностями. В семье Весько порядок и безопасность в доме – не просто слова. Автономный пожарный извещатель есть в каждой комнате.
Мария Весько:
Дети, если не дай бог в розетку что-то всунут, сразу все выключается. Они пострадать вообще никак не могут. Малейший скачек, сеть скачет – оно сразу все обрубает. По вопросам пожарной безопасности каждый день по пять раз: не лезь, не трогай, это нельзя и прочее.
В таких рейдах участвуют все заинтересованные службы. Например, семьи с детьми навещает и социальный работник. И здесь под пристальным вниманием не только безопасность печного отопления, газовых котлов, и электропроводки, но и возможность лишний раз убедиться, все ли в порядке и достатке.
Подробности в видео.