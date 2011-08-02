Артиллерийская самоходка ИСУ-152 появилась в музее Брестской крепости

Экспозиция военной техники в «Брестской крепости» пополнилась еще одной боевой единицей. Артиллерийская самоходка ИСУ-152 была во время Великой Отечественной смертельным оружием для немецких танков.

Её ещё назвали «Зверобой». Мощные снаряды пробивали броню «тигров» и «пантер» и превращали вражескую технику в груду металла. Незаменимой самоходка была и во время городских боев при штурме Кёнигсберга и Берлина. Отныне боевая машина будет ещё одним напоминанием о героическом прошлом страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Из трех-четырех машин мы собрали одну. Я привёл специалистов, все посмотрели, ик огда я сказал, что это всё для музея Брестской крепости, все согласились, что это дело нужное и важное. Все работали с энтузиазмом — и офицеры и солдаты. Машина была восстановлена за полгода. Это будет хороший подарок и для мемориального комплекса, и для жителей города Бреста.