В Беларуси сегодня прощаются с зимой, встречают весну и просят друг у друга прощения

Новости Беларуси. Масленицу празднуют как в старину – народными обрядами, танцами и песнями. Гуляния развернулись по всей стране.

В столичные парки посмотреть на ряженых и коробейников, поучаствовать в шуточных состязаниях минчане и гости города пришли целыми семьями. Испортить праздничного настроения отдыхающим не смогла даже погода. Каждый нашел себе развлечение по душе и отведал румяных блинов.

А к вечеру на праздничных площадках запылает чучело «зимы». Именно так завершится главный масленичный обряд встречи весны.

На проводах зимы можно не только поесть блинов, но и поучаствовать в соревнованиях.

В Минской войсковой части специального назначения можно было отведать солдатской каши, помериться силами в перетягивании каната и увидеть фигуры из снега, которые курсанты сделали своими руками. Гостей праздника ждали и многочисленные конкурсы. А фееричное выступление роты почетного караула особенно впечатлило юных зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Очень интересно, потому что можно прийти сюда с семьей, отдохнуть. Такие массовые гулянья, проводы зимы, Масленица. Можно посмотреть, повеселиться.

Интересно, как выступают ребята. Вот эта рота почетного караула. Это очень здорово!

Чувствую большую гордость, смотря на этого сильного молодого мужчину и думая, что это мой сын.

Александр Бортник, начальник службы воспитательной работы войсковой части 3214 Республики Беларусь:

Поддержать народные традиции, идти в ногу со временем, с нашими традициями – проводить зиму.

В последний день Масленицы по традиции православные верующие празднуют Прощеное воскресенье. Оно предваряет Великий пост, который начинается завтра и продлится до Пасхи.

Сегодня принято просить друг у друга прощения за все обиды и стремиться к примирению. На протяжении всего дня в православных храмах Беларуси идут специальные службы.

В последнее время появилась также традиция просить в это воскресение у близких прощения по телефону либо с помощью SMS-сообщений. Священнослужители не против такого новшества, главное, чтобы это было искренне.

Сестра милосердия Вера:

Мы просим друг у друга, у всех прощения. Того, кого мы обидели, того, кто нас обидел, простить. Бог – есть любовь. И мы своим примером должны показывать, как мы относимся друг к другу.

Прихожанка:

В сердце есть такое напряженное желание всем простить. Кто бы меня не обидел, я всех прощаю. Я хочу, чтобы все и меня простили.