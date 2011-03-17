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Программа «Добро пожаловаться» нашла медаль, украденную из дома ветерана почти 50 лет назад

17 марта 2011 16:08
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Медаль, украденная из дома ветерана почти полвека назад, вернулась к наследникам законного владельца.

Олег Усачев, автор и ведущий программы «Добро пожаловаться»:
Полтора года назад программа «Добро пожаловаться» получила государственную награду прямо из рук нашей телезрительницы - минчанки Татьяны Ивановой. Медаль за отвагу ее сын нашел прямо во дворе своей школы по улице Сухаревской. Мы решили найти героя.

Чтобы найти владельца потерянной медали, корреспонденты программы обратились в военные архивы, именно там зафиксировано, кто и когда получал награды. По архивным данным установлено, что медаль была вручена 4 ноября 1946 года красноармейцу Гринцевич Ивану Яковлевичу. Самого Ивана Яковлевича к сожалению уже нет в живых. Но нашлись его внуки, которые и поведали тайну потерянной медали: ее украли из дома вместе с другими документами и ценностями.

# общество

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