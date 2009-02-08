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Подпольную нарколабораторию обнаружили сотрудники милиции в одной из столичных квартир на улице Кольцова

08 февраля 2009 14:51
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Кустарным способом здесь изготавливали "первинтин". Когда прибыли оперативники, хозяин готовил на кухне очередную партию наркотика. Кроме главы семейства, в квартире находилась его 26-летняя супруга и двое малышей. Среди малочисленных игрушек были обнаружены использованные шприцы. Родители – нигде не работающие наркоманы. Готовили психотропное вещество для себя и на продажу. Медпрепараты для переработки покупали в аптеках по поддельным рецептам.
# общество

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