Китайская гимнастика, изучение английского языка и ораторского искусства: насыщенная жизнь пенсионеров Минска

Они бросили вызов возрасту и в свои «немного за 60» старательно осваивают китайскую гимнастику. Для этих людей выход на пенсию – отличная возможность заняться чем-то для души. Размеренный темп, успокаивающая музыка, атмосфера бесконечного умиротворения помогают обрести гармонию и настроиться на позитивный лад.

Упражнения не требуют особенной физической подготовки, поэтому заниматься «Тайцзицюань» могут люди любого возраста. По словам тренера, на занятия приходили пенсионеры даже за 80.

Китайская гимнастика – это не столько работа тела, сколько головы. Однако и физическая польза неоспорима. Такой вид тренировки может облегчить хронические боли в суставах, шее и спине. А так как в «Тайцзицюань» делается акцент на полезном для здоровья положении тела, то при правильной практике он способствует постепенному излечению от стрессовых напряжений.

Алексей Ненёв, тренер по китайской гимнастике:

Насколько вы сможете не напрягаться в процессе выполнения движений, это ваша индивидуальная творческая работа. С моей стороны очень важно, чтобы никто из них не травмировался, не покалечился. В меру традиционная спортивная оздоровительная форма в том виде, в котором в дальнейшем ее можно будет делать самостоятельно.

65-летняя Наталья Николаевна всю жизнь проработала архитектором. Второй год она посещает занятия по гимнастике, шутит, что не пропустила ни одного урока. В юности Наталья увлекалась волейболом, после – аэробикой. На пенсии женщина поняла, что сидеть дома – не ее вариант.

Татьяна Фотина, пенсионерка:

До этих занятий ходила на танцы латиноамериканские. Там очень динамично, было тоже круто. Но вот здесь я ощутила, что это то, что нужно для гармонии внутреннего мира. Все очень рады общению и тому, что мы здесь вместе.

В прошлом инженер в области IT-разработок 68-летний Василий Тимофеевич три года назад приобщился к занятиям. И не случайно. На пенсии появилась возможность развить давнее увлечение восточной философией, да и сидячий образ жизни не лучшим образом сказался на здоровье. Мужчина признается: благодаря занятиям стал более спокойным и уверенным в себе.

Василий Свирин, пенсионер:

Упражнения все так построены, что человек получает чисто физическое удовольствие. Говорят, чтобы достигнуть успеха, нужно терпеть, перебороть себя. А здесь просто получаешь удовольствие, и хочется в следующий раз прийти на занятие.

Возраст – вопрос не лет, а ощущений. С этим полностью согласны Светлана, Наталья и Ольга. Дамы взялись за изучения английского, ведь когда как не на пенсии появляется время для путешествий? На занятиях все строго: каждый урок – новая тема и проверка домашнего задания.

Казалось бы, когда была учеба в школе. Но в Университете третьего возраста воспоминания оживают. Ведь здесь даже к доске вызывают.

Преподаватель Надежда – волонтер, девушка – студентка столичного вуза. Здесь она ведет занятия не первый год. Основная цель – научить общаться на иностранном языке. Поэтому Надежда старается давать как можно больше живых, разговорных выражений. Однако и грамматику стороной не обходят.

Надежда Демидко, преподаватель английского языка:

Со взрослыми намного легче учить английский, потому что, во-первых, у большинства из них есть уже база какого-то языка, многие изучали немецкий. И даже не изучали никакой язык, то все равно есть какие-то основы общего языкознания.

Ольга Осадчая, пенсионерка:

Это все-таки как-то мобилизует выйти из дома, прийти пообщаться с народом. Это тоже очень приятно.

Светлана Макарова, пенсионерка:

Изучать язык для того, чтобы общаться с иностранцами, чтобы поехать в путешествие, к родственникам за границу. И то, что помогает память развивать. А это очень важно, особенно сейчас, для нашего возраста.

Наталья Тарханова, пенсионерка:

Чтобы внукам помочь немножко заниматься английским. Повторяю с ними слова, смотрю передачи английского в Интернете.

Пока одни постигают иностранный язык, другие стремятся к вершинам мастерства Демосфена, Цицерона и Исократа.

Основная цель занятий – помочь побороть боязнь публичных выступлений. Помимо этого пенсионеры осваивают тонкости психологии, учатся не только писать, но и озвучивать тексты, правильно при этом дышать.

Анастасия Ляшко, преподаватель ораторского мастерства:

Самому взрослому моему слушателю было 77 лет. На самом деле я была удивлена, потому что мне казалось, что это будут люди до 50-55 лет. А если разобраться, то это люди в основном 65-70 лет. И они настолько энергичные, любознательные.

На каждом занятии предусмотрена импровизация – практическое применение полученной информации. Пенсионеры должны высказаться на предложенную актуальную тему перед аудиторией, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Нина Коровинская, пенсионерка:

Главная, я думаю, задача женщины и на работе, и в семье своей любить. Так, чтобы другие чувствовали эту любовь, чтобы другому было хорошо от того, что ты рядом.

Ученики не скрывают своей радости. Занятия дарят ощущение насыщенной жизни и активного развития.

Лилия Соловьева, пенсионерка:

Когда ты начинаешь заниматься в любом направлении, обязательно находишь единомышленников, с кем-то подружишься, создаются какие-то отношения, и просто хочется встречаться.

Минским пенсионерам есть чем заняться на досуге. Кроме популярных занятий по основам работы с компьютером и разнообразных спортивных секций они могут освоить основы журналистики, шахматы, краеведение, язык жестов, индийские и арабские танцы, закончить курсы кройки и шитья или записаться в клуб виноградарей. Главное – желание, и тогда пенсия превратится в новый этап, не менее прекрасный, чем молодость.