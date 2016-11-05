Артем Цуран и Петр Шостак: программа «Минск и минчане» знакомится с новыми руководителями Фрунзенского и Ленинского районов

Как говорил старейший израильский политик Шимон Перес, «главное предназначение власти – это помочь другим идти вперед». Не все шагающие под первым снегом минчане заметили, что недавно у них появились новые помощники. Речь идет о новых главах администраций Ленинского и Фрунзенского районов Минска.

Молодой и активный Артем Николаевич Цуран на посту вторую неделю. Времени на размеренное вхождение в должность у главы Фрунзенского района нет: на рабочем столе – несколько неподписанных документов, а за окном – обширное поле для деятельности. Вернее, улицы и скверы для проверки.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Район, в принципе, готов к зимнему сезону. Уже в выходные дни сам осуществил объезд ряда территорий благоустройства. Закончился месячник по благоустройству, однако в этой работе всегда можно найти какой-то недостаток или какие-то территории, до которых просто не дошли руки у людей.

За 65 лет существования Фрунзенский район несколько раз менял свои границы и продолжает расширять социальную инфраструктуру. Из недавних достижений – открытие поликлиники № 40 в Каменной горке. Сегодня в рамках районной инвестиционной программы ведется строительство 36 крупных многофункциональных центров с объектами торговли и обслуживания.

А в планах на завтра – открытие детских садов и школ в микрорайонах Каменная горка и Сухарево, а также застройка территории бывшей деревни Масюковщина.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Каменная горка, ожидается, достроиться за 2017-18 года, микрорайон Сухарево будет разработан и начато строительство тоже в 2017-19 годах. Масюковщина – это более дальняя перспектива, потому что только заканчивается утверждение проекта детального плана. Это до 2020 года.

15 лет назад Артем Цуран вместе с семьей переехал во Фрунзенский район Минска. Тогда, в 2001 году, инструктор завода отопительного оборудования, Артем Николаевич и подумать не мог, насколько высоко поднимется по карьерной лестнице. Однако к малому политическому лидерству Артем Цуран пришел не случайно. За плечами главы администрации – опыт работы в кадровом резерве и на руководящей должности.

Еще один опытный руководитель, уже с 25-летним стажем, Петр Шостак с недавних пор возглавляет Ленинский район, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района Минска:

Я уже в госорганах более 15 лет работаю. И имею стаж госсужащего 25 лет с учетом зачета. Поэтому, заканчивая работу в должности депутата Палаты представителей, конечно, мне хотелось заняться дальше государственной службой, поэтому это назначение было ожидаемым, я к этому стремился.

Пять микрорайонов, включая исторический центр столицы, широкие улицы и проспекты, пять театров и пять музеев, столько же парков и памятников, а также внушительная рекреационная зона и водная гладь фонтанов.

К 2016 году в Ленинском районе зарегистрировано почти 220 тысяч человек. Однако, несмотря на то, что Ленинскому району есть чем гордиться, Петр Шостак акцентирует внимание на слабых местах. Основной целью на ближайшее время новый глава администрации ставит «реабилитацию» убыточных предприятий.

В первые же дни на новом посту Петр Николаевич посетил четыре таких участка: камвольный комбинат, заводы «Мотовело», имени Кирова и МЗОР.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района Минска:

Если будут стабильно работать предприятия, будет занятость, будут доходы нашего населения. Поэтому это задача № 1, которую мы обязаны разрешить.

От общего – к частному, от тяжелой промышленности – к проблемам каждого отдельного минчанина. Новые руководители открыты у диалогу.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Это может быть как участие в субботнике, так и просто предложение о каком-то благоустройстве, новые идеи, как можно наш город преобразовать, что можно нового внедрить, может, какие-то новые предложения по ведению бизнеса. Мы это все готовы рассматривать, готовы принимать любую инициативу.

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района Минска:

Даже проработав незначительный период в должности главы администрации, я уже получил ряд критических обращений о том, что сегодня не прислушиваются к тем людям, которые проживают. Это не так. Мы сегодня созданы и работаем для того, чтобы снимать те вопросы, которые есть у населения.

Их объединяет город, общее дело, а теперь и общие служебные полномочия. Насколько точно новые руководители выполнят «главное предназначение власти – помочь другим идти вперед», покажет время. А минчанам остается наблюдать за преображением родного города и принимать в нем активное участие.