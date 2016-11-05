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Профессиональный праздник Вооруженных сил: 5 ноября – День военной разведки

05 ноября 2016 11:20
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Новости Беларуси. День военной разведки отмечают 5 ноября в Вооруженных силах Беларуси. Для современной армии развитие этого направления является приоритетным.

Сюда идут инновационные технологии, подразделения обучаются по передовым программам.

Ежегодно на вооружение частей особого назначения поступают новинки отечественного военпрома: программно-аппаратные комплексы сбора, обработки информации, специальное оборудование и оснащение.

Бессменным остаётся только девиз «В разведку приходят раз и навсегда».

# общество # Вооруженные силы Республики Беларусь

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