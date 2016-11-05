Профессиональный праздник Вооруженных сил: 5 ноября – День военной разведки

Новости Беларуси. День военной разведки отмечают 5 ноября в Вооруженных силах Беларуси. Для современной армии развитие этого направления является приоритетным.

Сюда идут инновационные технологии, подразделения обучаются по передовым программам.

Ежегодно на вооружение частей особого назначения поступают новинки отечественного военпрома: программно-аппаратные комплексы сбора, обработки информации, специальное оборудование и оснащение.