«Школьники об этом и не думали 20 лет назад». Мнения педагогов о новациях в школах

Новости Беларуси. Новые учебники, новые знания и даже должности. В этом учебном году в школьную жизнь привнесут немало новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, 11-классники получили полный комплект обновленных учебников, таким образом в Беларуси завершен переход на современную программу обучения. Как было анонсировано ранее, в школе вновь появится руководитель военно-патриотического воспитания. И он отвечает вовсе не за довоенную подготовку. Кроме того, 8-е и 9-е классы начнут изучать основы финансовой грамотности. Курс разработан совместно с Национальным банком Беларуси. Образовательные новшества накануне 1 сентября с учителями обсудил Александр Добриян. Для Ирины Петкун предстоящий учебный год 32-й в карьере. Казалось бы, все уже пройдено и известно.

Ирина Петкун, директор Речицкого районного лицея:

Год действительно особенный. В этом году мы заканчиваем переход на обновленное содержание образования. Новые учебные программы. В этом году очень большое внимание уделяется воспитательному потенциалу учебных занятий и внеклассной работы.

Усилить воспитательный момент призвана и новая должность. С 1 сентября в школах появляется ставка руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Специалисты в этой области накануне дня знаний нарасхват. Капитан запаса Юрий Бондарь готов к боевому крещению на педагогическом поприще.

Юрий Бондарь, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Речицого районного лицея:

Чтобы учащиеся и молодежь больше понимала, Родина – это не только чтобы жить, но и любить, и, возможно, даже защищать. Не зря вводят этот предмет не просто как патриотическое воспитание, а как военно-патриотическое воспитание. Прикладные знания – еще один тренд в образовании. И это отнюдь не только про трудовое обучение.

Александр Добриян, корреспондент:

Еще одно новшество. В школах начнут преподавать основы финансовой грамотности. Объективно этих знаний сегодня не хватает не только школьникам, но и зачастую их родителям. Правильно рассчитать семейный бюджет, понять, почему важно платить налоги и, наконец, как не попасть в кабалу, оформляя заведомо невыгодный микрозайм. Эти знания в современном мире не менее важны, чем способность доказать теорему Пифагора или сделать синтаксический разбор предложения.

В 2021 году свет увидели учебные пособия по финансовой грамотности. Специалисты Министерства образования трудились над ними вместе с представителями Национального банка. В Речице в качестве пилотного проекта дисциплину преподают уже три года, используя собственные наработки.

Екатерина Ширнина-Кожельская, учитель обществоведения Речицкого районного лицея:

Я ловила себя на мысли, когда мы проходили определенные темы (по кредитованию или по рыночным отношениям), что если бы у нас был такой курс в наше время, то я бы бережнее относилась к деньгам, и это помогало бы мне более грамотно распределять бюджет, где-то расчеты вести более точные... Этот курс был необходим еще ранее.

Страхование, кредит, деньги и денежное обращение, цифровой банкинг, налоги и инвестиции – все то, что ждет ребенка во взрослой жизни. Не менее актуальным получился и новый учебник по географии для 11-го класса. Среди главных тем социально-экономические и экологические проблемы человечества на современном этапе. При этом информация подана максимально наглядно, а данные позволяют увидеть место Беларуси в глобальной картине.

Олег Лякутин, учитель географии Речицкого районного лицея:

Естественно, школьники об этом и не думали 20 лет назад. Да и мы особо не задумывались. Но зная, какими темпами сейчас развивается современный мир и какое внимание уделяется глобальным проблемам человечества, то я считаю, что современный школьник должен знать и понимать глобальные проблемы человечества. Нужно сказать, что в учебнике много карт, схем, таблиц. Что, надеюсь, повлияет на познавательную активность учащихся. Кроме того, есть задания, которые можно использовать для исследовательской и проектной деятельности учащихся.