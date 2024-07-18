В Беларуси разрешили продавать БАДы, ветпрепараты и пиротехнику онлайн

В Беларуси приняты изменения в законодательство о торговле и общественном питании. Теперь приобрести биологически активные добавки, ветеринарные препараты и пиротехнику для использования дома можно и в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новом документе четко прописаны требования к владельцам интернет-площадок и пунктов выдачи заказов. Это обязательное размещение точной информации о продуктах и продавцах, а также возможность оформить заказ в электронном виде. Меры по регулированию интернет-торговли в Беларуси принимаются с учетом подходов, существующих в странах СНГ и ЕАЭС.

Ирина Шпак, заместитель начальника управления – начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси:

Разрабатывается на площадке, есть проект соглашения об электронной торговле в ЕАЭС, там рассматривается вопрос, чтобы на международном уровне установить определенные требования по доведению информации, поэтому в первую очередь это защита прав потребителя, ну и интересы бизнеса, снятие ограничений на продажу определенных товаров, чтобы у наших продавцов были равные условия.

Основная цель изменений – усовершенствовать регламентацию в сфере торговли и общественного питания, защитить интересы потребителей и предпринимателей, а также обеспечить более эффективный контроль со стороны государства.