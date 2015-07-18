Новости Беларуси. В Беларуси расширится перечень студотрядов. Об этом сообщили в Министерстве образования. Так, в скором времени могут появиться медицинские и научно-производственные (проще говоря, айти) отряды. Намерены поддержать и нанимателей. Так, планируется, что предприятия, которые примут студентов, будут выплачивать в фонд пенсионного страхования лишь 6% вместо 28-ми. Кроме того, лучшей организации, вручат переходящее знамя. Его дизайн уже в разработке.

Наталья Пшеничная, начальник управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь:

Если в прошлом году на 42-м съезде глава государства вручил переходящее знамя лучшему студенческому отряду, то сейчас такое же примерно знамя появится для принимающей организации. Уже сегодня знаю, что наш Полоцкий университет, который в прошлом году получил знамя, очень им гордится, гордятся и сами ребята, гордится сам вуз, руководство вуза, даже вся область. Это тоже стимул. Я думаю, сегодня и предприятия готовы будут побороться за такое знамя.

В студотряды страны в 2015 году будут зачислены около 70 тысяч учащихся. У большинства из них рабочие будни уже в самом разгаре. Кстати, есть в рядах и молодежь из России. Так, в тандеме с белорусами они трудятся на атомной электростанции в Островце. За пределы страны в составе сервисных и педагогических отрядов уехали больше сотни наших юношей и девушек. Что касается, зарплаты, то цифры колеблются от 3 до 6 миллионов рублей. Хотя, как признаются ребята, если стараться, то можно заработать и больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.