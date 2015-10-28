В Беларуси расширена линейка по производству «умной техники»: от электронных очередей до необычных компьютеров

Новости Беларуси. Развитие современных технологий. В Беларуси расширена линейка по производству «умной техники». Электронный интеллект уже можно встретить в детских садах, больницах и просто на улицах городов: активно используются терминалы для электронных очередей, интерактивные доски и электронные гиды по городу.

Недавно с конвейера сошел необычный компьютер. В нем монитор и системный блок совмещены. Новинка в разы дешевле, чем иностранные аналоги. Это лишь не многие достижения, которыми гордится в свой 75-летний юбилей крупнейший производитель бытовой техники в Беларуси.

Александр Дриго, заместитель директора по разработкам института цифрового телевидения «Горизонт»:

Мы стараемся в новых перспективных разработках применять все новейшие технологии, которые есть в мире. Это и беспроводные технологии различных форм, стандартов, различные интерактивные технологии. Сейчас идет такой мировой тренд, так называемых Интернет-вещей, когда, в общем-то, все вещи будут умные, будут подсоединены в большую единую сеть, которой можно управлять. Все наши вещи тоже соответствуют такому новому тренду в мире.

Современные технологии и доступные цены пользуются популярностью не только в нашей стране. Больше половины выпускаемой продукции поставляются на экспорт. Знают «умную технику» в странах СНГ, Польше, Германии, Голландии, Китае и Индии. И уже в ближайшее время планируется увеличить долю экспорта до 80%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Предко, генеральный директор холдинга «Горизонт»:

Потребитель нас знает. «Горизонт» – это не телевизор, это старый стереотип, кто нас понимает, поскольку у нас и свет, и автомобилестроение, и в автомобилях грузовых, карьерных. Наша система используется в авиации, в железных дорогах, в электронных управлениях, в медицине.