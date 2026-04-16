В Минске стартовал 53-й слет юных инспекторов дорожного движения «Зеленая волна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке Дворца детей и молодежи собрались самые талантливые и подготовленные ребята – победители районных этапов.

Атмосфера здесь по-настоящему соревновательная: юные инспекторы с азартом и серьезностью подходят к каждому испытанию. Им предстоит не просто показать теоретические знания, но и продемонстрировать практические навыки, которые в реальной жизни могут спасти чью-то жизнь.

– В дальнейшем я бы тоже хотела продолжить участие в конкурсе, может быть, пойти в ГАИ, так как для меня это интересная специальность.

– Больше всего нравится испытание «Визитка», потому что я люблю выступать на сцене. Писала сценарий этот, поэтому, наверное, это самое любимое испытание. Самое волнительное, наверное, медицина и сюжетно-ролевая игра.