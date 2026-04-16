В Минске стартовал 53-й слет юных инспекторов дорожного движения «Зеленая волна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке Дворца детей и молодежи собрались самые талантливые и подготовленные ребята – победители районных этапов.
В Минске стартовал 53-й слет юных инспекторов дорожного движения «Зеленая волна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке Дворца детей и молодежи собрались самые талантливые и подготовленные ребята – победители районных этапов.
Атмосфера здесь по-настоящему соревновательная: юные инспекторы с азартом и серьезностью подходят к каждому испытанию. Им предстоит не просто показать теоретические знания, но и продемонстрировать практические навыки, которые в реальной жизни могут спасти чью-то жизнь.
– В дальнейшем я бы тоже хотела продолжить участие в конкурсе, может быть, пойти в ГАИ, так как для меня это интересная специальность.
– Больше всего нравится испытание «Визитка», потому что я люблю выступать на сцене. Писала сценарий этот, поэтому, наверное, это самое любимое испытание. Самое волнительное, наверное, медицина и сюжетно-ролевая игра.
Дарья Цыманович, заведующая сектором «Центр «безопасное детство» Минского государственного дворца детей и молодежи:
Дети подготовленные, в любом случае они готовились к этому так, потому что конкурс серьезный. Их задача – подойти к пострадавшему, спросить разрешение на оказание первой помощи и удостовериться, что с ним произошло, определить степень их травм и оказать им первую помощь.
Финал состязаний обещает быть особенно волнительным: победители получат почетный кубок и возможность представить Минск на республиканском слете-конкурсе.