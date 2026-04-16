Выявляемость cердечно-сосудистых заболеваний растет с каждым годом

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных медико-социальных проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их профилактика требует не только государственных программ, но и личной ответственности: регулярной диспансеризации, здорового образа жизни, контроля артериального давления и холестерина.

Выявляемость таких заболеваний растет с каждым годом. При первых симптомах важно сразу обращаться к врачу – вне зависимости от возраста. Особое внимание стоит уделять наследственности: если у близких были гипертензия, ранние инфаркты, инсульты или ишемическая болезнь сердца, риск повышается – и нужно тщательнее следить за здоровьем.

Наталья Побиванцева, заместитель директора Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Есть по частоте обращаемости симптомы, на которые уж точно нужно обратить внимание, особенно если они длятся больше недели, больше двух недель. То есть становится системной и не какой-то однократной ситуацией. Это загрудинная боль, она зачастую связана именно с физической нагрузкой, может проявляться одышкой, может эта боль локализоваться в межлопаточной области, отдавать в левую руку. Если это все сочетается с повышенным давлением, если это все сочетается с длительным периодом и с неприятными ощущениями, безусловно, надо как минимум задуматься о том, чтобы срочно сделать кардиограмму и определиться, сердце это или не сердце.

Наблюдается тенденция «омоложения» сердечно-сосудистых заболеваний. Среди ключевых факторов риска – артериальная гипертензия, повышенный холестерин, курение (особенно опасное в молодости), избыточный вес и связанный с ним сахарный диабет. В ближайшие годы акцент сделают на контроле артериального давления.