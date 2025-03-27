В Беларуси проходит проверка боевой готовности Вооружённых Сил

Проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси. Очередной комплекс мероприятий в нашей армии «абсолютно не вызван военно-политической обстановкой», – подчеркивают в Совете Безопасности, который по поручению Александра Лукашенко и инициировал их проведение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет подготовка техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач; маскировка, охрана и подготовка к обороне в назначенных районах, где будут проведены контрольные стрельбы. Учения пройдут в обстановке, приближенной к боевой, с применением ударных и разведывательных беспилотников, а также авиации.

Руслан Гловацкий, командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Особое внимание при выполнении задач – противодействие беспилотным летательным аппаратам. Также инженерному оборудованию районов сосредоточения. Широкое применение в рамках разведки имеющихся на вооружении беспилотных летательных аппаратов, также применение ударных беспилотных летательных аппаратов, поступивших на вооружение соединения.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.