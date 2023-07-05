В Беларуси проходит регистрация на сдачу ЦТ в резервные дни

Те, кто прошел испытания в основные дни, забрать сертификаты смогут уже 14 июля. Сделать это можно в том же пункте тестирования, где сдавали экзамен. Специалисты Республиканского института контроля знаний огласили результаты пяти предметов. Максимальные 100 баллов набрали 344 абитуриента, при этом 157 – по математике.

Всего в стране был организован 41 пункт сдачи ЦТ, за его ходом следит созданная в соответствии с Указом Президента комиссия по контролю за подготовкой и проведением вступительных испытаний. По 6 июля идет регистрация на сдачу экзамена в резервные дни. Структура тестов и задания, а также переводная таблица первичных баллов в тестовые в 2023 году остались прежними.