В Беларуси проходит осенний месячник по уборке, благоустройству и озеленению городов

Новости Беларуси. Тысячи белорусов 5 октября делали нашу страну еще чище и краше. В Беларуси продолжается осенний месячник по уборке, благоустройству и озеленению городов.

Вместе с работниками жилищно-коммунальных служб убирать улицы от опавшей листвы и наводить порядок на внутридворовых территориях вышли школьники, студенты и просто неравнодушные горожане.

За октябрь планируют преобразить скверы, парки, мемориальные комплексы, отремонтировать скамейки. Без внимания не останутся и детские площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Привычные уроки ученики нескольких столичных школ сменили на один, близкий разве что к физкультуре. На этом минском мемориальном комплексе три школы и несколько десятков юных энтузиастов. А ведь сегодня лишь начало масштабной акции по благоустройству города, которая уже успела стать традиционной. Стартует она в осенне-весенний сезон.

Елена Липень, заместитель директора Центра дополнительного образования детей и молодёжи:

Эта акция проходит ежегодно в октябре месяце и в апреле месяце во всём городе. Как в городе, так, естественно, и в районе. Акция будет проходить целый месяц, весь октябрь по субботам. 19-го мы будем убирать сквер Марата Казея.

Парки, дворы, скверы, контролируемые зоны дорог... Сегодня юные минчане смогли даже «прикоснуться к истории». Основные работы по уборке развернулись у мемориального комплекса «Яма». Это и дань уважения, и дополнительная ответственность. Уверена в этом и семиклассница Ира. Уже год, как пионерка такие акции воспринимает только положительно.

Ирина Петкевич, ученица гимназии №29 г. Минска:

Я часто помогаю, ведь каждый должен заботиться о том, как выглядит он, как его город. Ведь вам же самим будет приятно смотреть на чистый город.

Когда-то такие субботники превращались в праздник. Новое поколение к давним традициям тоже подходит с энтузиазмом и хорошим настроением.

Ян Калинин, ученик гимназии №29 г. Минска:

На таких субботниках мы обычно убираем в знаковых местах, в религиозных, на таких памятниках, как этот.

Алина Цадилко, ученица школы №48 г. Минска:

Мы помогаем нашему городу становиться чище. Будет приятно гостям столицы посмотреть на наш город, какой он.

Первый в этом сезоне субботник и у жителей дома по проспекту Победителей. Начали с самого главного — безопасности собственных малышей. С самого утра на детской площадке кипит работа. Вместе с работниками жилищно-коммунальных служб убирают листву и... строят новый забор. Как спасение от недобросовестных автомобилистов.

Александр Торбовский, директор УП «ЖЭС № 89» г. Минска:

Добросовестные сознательные люди приходят на субботник, принимают участие по наведению порядка, и листву гребут, и вон, видите, сейчас, в данный момент забор поддерживают.

К слову, масштабные субботники прошли сегодня во всех районах города. Сама акция по благоустройству продолжаться будет вплоть до 1 ноября.

В планах за октябрьский месячник жилищным службам предстоит привести в порядок более трех тысяч гектаров. Во второй половине октября приступят и к посадке деревьев и кустарников во дворах.