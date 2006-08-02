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В Беларуси празднуют День десантника

02 августа 2006 11:16
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В Минске, Бресте, Витебске и Марьиной Горке пройдут праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Воздушно-десантных войск. В Бресте состоится презентация специального проекта. Артисты исполнят песни о белорусской армии. История ВДВ берет свое начало с 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение из 12 человек. Особая страница в истории белорусских ВДВ - участие в боевых действиях в Афганистане. Сотни десантников были удостоены орденов и медалей, семерым присвоено звание Героя Советского Союза.
# общество

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