В Беларуси празднуют День десантника

В Минске, Бресте, Витебске и Марьиной Горке пройдут праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Воздушно-десантных войск. В Бресте состоится презентация специального проекта. Артисты исполнят песни о белорусской армии. История ВДВ берет свое начало с 1930 года, когда на учениях ВВС Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение из 12 человек. Особая страница в истории белорусских ВДВ - участие в боевых действиях в Афганистане. Сотни десантников были удостоены орденов и медалей, семерым присвоено звание Героя Советского Союза.