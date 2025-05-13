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Полиция проводит расследование нападений на дома премьер-министра Великобритании

13 мая 2025 06:56
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Британская полиция по борьбе с терроризмом начала масштабное расследование пожаров, которые вспыхнули в домах, принадлежащих премьер-министру страны Киру Стармеру, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция проводит расследование нападений на дома премьер-министра Великобритании-2

Они происходили ночью в разных районах Лондона. Жертв и пострадавших нет, большого ущерба они также не нанесли благодаря оперативным действиям бригад спасателей. По предварительной и пока основной версии, причиной пожаров стал поджог. В связи с тем, что вся недвижимость принадлежит главе правительства, расследование поручили полиции по борьбе с терроризмом. В причастности к нападениям подозревают пропалестинскую организацию, участники которой неоднократно проводили акции у дома семьи Стармера, требуя прекратить поддержку Израиля и убийства в Газе.

# Великобритания # Пожар

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