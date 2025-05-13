Полиция проводит расследование нападений на дома премьер-министра Великобритании

Они происходили ночью в разных районах Лондона. Жертв и пострадавших нет, большого ущерба они также не нанесли благодаря оперативным действиям бригад спасателей. По предварительной и пока основной версии, причиной пожаров стал поджог. В связи с тем, что вся недвижимость принадлежит главе правительства, расследование поручили полиции по борьбе с терроризмом. В причастности к нападениям подозревают пропалестинскую организацию, участники которой неоднократно проводили акции у дома семьи Стармера, требуя прекратить поддержку Израиля и убийства в Газе.