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Америка и Китай снизили взаимные пошлины до 10 процентов

13 мая 2025 06:46
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Америка и Китай снизили взаимные пошлины до 10 процентов-0

Соединенные Штаты и КНР пришли к договоренности снизить взаимные тарифы до десяти процентов. Это стало результатом переговоров, которые прошли в Женеве, информирует ТАСС.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 государств и территорий 2 апреля текущего года. Универсальные тарифы в 10 процентов вступили в силу 5 апреля. Кроме того с 3 апреля Штаты ввели таможенные пошлины в 25 процентов на все импортируемые авто.  

Что касается китайской продукции, тарифы на нее были повышены до 125 процентов. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20 процентов на фоне якобы недостаточных мер правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в Америке, итоговая пошлина на товары из КНР приблизилась к 145 процентам. 

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