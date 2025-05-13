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Президент Болгарии внёс в парламент предложение о референдуме по замене государственной валюты

13 мая 2025 06:59
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Президент Болгарии внес в парламент предложение о референдуме по замене государственной валюты – лев на евро. В ходе своего выступления глава страны также напомнил, что 4 июня будет опубликован внеочередной доклад о готовности Болгарии к вступлению в Евросоюз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Болгарии внёс в парламент предложение о референдуме по замене государственной валюты-2

В этой связи он подчеркнул, что в болгарском обществе нет консенсуса ни относительно перехода на евро, ни даты, когда это может произойти. Тем временем премьер-министр Болгарии выступил категорически против введения единой валюты ЕС. Политик отметил, что подобное предложение нарушает конституцию страны и законы Европейского союза. По его мнению, предложение президента является попыткой сорвать публикацию доклада и помешать вступлению в еврозону в 2026 году.

# Международная политика

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