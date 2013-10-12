В Беларуси потеплело, жилые дома перевели в режим протапливания

Новости Беларуси. В Беларуси потеплело. В связи с этим жилые дома в Минской области перевели на режим протапливания. То есть в радиаторы отопления подают горячую воду меньшей температуры и под низким давлением. Это позволяет экономить тепло, а в случае похолодания быстро перевести систему в рабочий режим.

Аналогичные решения приняли и в некоторых других регионах. Например, в Могилёве и Бобруйске. Кстати, за температурным режимом следят работники ЖЭСов, именно туда нужно обращаться, если в квартире слишком жарко. А синоптики, тем временем, обещают в ближайшие дни довольно теплую погоду – днём до 10-17 градусов, преимущественно без осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.