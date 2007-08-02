Прямой эфир

В Беларуси отмечается День ВДВ

02 августа 2007 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
История этого праздника берет свое начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях ВВС под Воронежем было выброшено на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Проведенный эксперимент стал началом создания специальных десантных формирований. В Беларуси в настоящее время традиции ВДВ продолжают 38-я и 103-я гвардейские отдельные мобильные бригады и 5-я отдельная бригада спецназначения. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВДВ пройдут сегодня во всех этих подразделениях.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 августа 2007 16:45

Для гомельских белок решается квартирный вопрос

01 августа 2007 16:44

Пчеловоды страны устраивают свой Всебелорусский фестиваль

01 августа 2007 13:38

Меры безопасности при перевозке опасных грузов усилены