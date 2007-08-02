В Беларуси отмечается День ВДВ

История этого праздника берет свое начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях ВВС под Воронежем было выброшено на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Проведенный эксперимент стал началом создания специальных десантных формирований. В Беларуси в настоящее время традиции ВДВ продолжают 38-я и 103-я гвардейские отдельные мобильные бригады и 5-я отдельная бригада спецназначения. Праздничные мероприятия по случаю Дня ВДВ пройдут сегодня во всех этих подразделениях.