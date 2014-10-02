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В Беларуси открывается сезон охоты на парнокопытных и зайцев

02 октября 2014 08:19
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Новости Беларуси. Благородный олень и лось в прицеле ружья. Сезон осенней охоты на парнокопытных открылся в Беларуси. Он продлится 3 месяца.

Охотиться можно будет на животных любого возраста и пола. В светлое время суток разрешено использование загонов и собак, в темное - нападать только из засады и с подхода.

А уже 4 октября стартует сезон охоты на зайца-беляка и зайца-русака. Он продлится до 1 ноября.

Заядлым охотникам и рыбакам теперь надо быть особенно внимательными: в стране вступили в силу новые правила охоты и рыболовства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимание! Изменились сроки, способы и орудия добычи охотничьих трофеев, а также перечень запретов.

 

# общество # Охота в Беларуси

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