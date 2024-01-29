В Беларуси откроют 59 участков для голосования на базе лесхозов

Активно готовятся к работе участки для голосования. Всего в Беларуси их будет практически 5,5 тысячи. В основном в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, однако к значимой работе подключаются и другие организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, 59 участков для голосования будут открыты на базе лесхозов. Так, в Опечковском лесничестве Столбцовского района выборы принимают не в первый раз. Опыт есть. Уже приступили к информационной работе с населением, чтобы жители близлежащих деревень, а это порядка 300 человек, знали, где они могут проголосовать. В фокусе внимания удобство и безопасность.

Дмитрий Шатило, лесничий Опечковского лесничества Столбцовского лесхоза:

В административном здании Опечковского лесничества будут проходить очередные выборы. Подготовлено помещение, установлена видеокамера, которая пишет и звук, и хранится все это 2-3 недели. С 9 февраля начнется работа комиссии в полном составе. Это будет семь человек. Будут уточняться списки. Закреплено за нашим участком пять населенных пунктов. Со стороны лесничества будут принимать участие два члена комиссии.

Оформили и уголок избирателя. Здесь можно познакомиться с календарным планом подготовки и проведения единого дня голосования и нормативными документами. Это Конституция и Избирательный кодекс Беларуси. Кроме того, в ближайшее время Центризбирком проведет для членов избирательных комиссий обучающие семинары.

Александр Шарапа, заместитель руководителя по идеологической работе Столбцовского лесхоза:

Работники нашего учреждения, выдвинутые кандидатами в депутаты различных уровней – в областные, районные и сельские. На сегодняшний момент проходит регистрация. Три человека в этом году от нас выдвинуто. Кроме того, работники учреждения принимают участие именно в комиссиях по выборам, некоторые – наблюдателями на выборах.