Азарёнок: за одним белорусом полетят хоть все самолёты «Белавиа», хоть все наши силовики, чтобы спасти!

Возвращение наших граждан из сектора Газа в очередной раз продемонстрировало, что для нашего государства и лично Президента главная ценность – это люди. А вот для оппонентов Беларуси спасение людей стало настоящим поражением и разочарованием. Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы войн не начинаем,

Сомнения напрасны,

Своих мы не бросаем,

За правду победим.

Пока за буграми выли и хрюкали, блеяли и квакали, наши тихо работали. МИД, силовики – по личному распоряжению Президента – проделали колоссальную работу, чтобы наших людей достать. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Десятки наших оказались в аду. Не по своей вине. И вопрос их жизни был решен. Решен не в их пользу. Там нельзя выжить. Там сносятся дома, там стираются с лица земли больницы, там все взрывается. Вот что ждало наших людей.

Муковозчик: люди шли на смертельный риск, спасая белорусов из Газы. Читайте здесь. Но в тот момент, когда сильные мира сего делают свое кровавое дело, когда на смертях и убитых детях, на материнском горе и отцовском отчаянии мутятся миллиарды и миллиарды – о наших людях вспоминает Родина. Только Родина. Только Батька. И сколько бы их ни было – 40, 20, да хоть один – за одним белорусом полетят хоть все самолеты «Белавиа», хоть все наши силовики, чтобы спасти, помочь, дать шанс. И люди благодарны.

Спасибо всем огромное. Спасибо Президенту нашему. Спасибо Комитету государственной безопасности. Спасибо райисполкому. Я даже не ожидала. Подробности в видео. Не знали даже, что такое может случиться с нами. И как мерзки, как убоги, как грязны, как жалки, как вонючи в этот момент враги народа. Они неподдельно расстроились, узнав новость о спасении людей. Огорчились. Жизнь белорусов – горе для них. «Вчера вся лента была забита эвакуацией из Газы. Классический прием отвлечения внимания на негодный объект», – пишет ублюдочное шизодерьмо Котов. И эта произносящая слова прямая кишка в администрации у нас работала. Представляете, неубитые дети – негодный объект для них. Какая грязь, какая подлая мерзость. Вот вы – негодный объект. Вы недостойны жить. И они самовыпиливаются. То тут, то там змагары кончают с собой. От осознания собственной подлости, не иначе. Но оцените всю моральную низость, почувствуйте, дрянь какая – лауреатка наша, когда узнала, что в Германии покончил с собой ее родственник, калоша процедила сквозь зубы – сожалею. И это учитель жизни, это вот – совесть наша – но этой сифилической лесбигубошлепке надо одну губу надеть на затылок, а вторую пробить степлером, чтобы повесть табличку – тварь. Они все такие – тварье. Ничего, кроме себя, ничего. Отсюда и растет змагарство – это высшая степень самолюбования, жалкого и мерзкого самолюбования. И только бабки, только бабки – и больше ничего.

– У меня есть канал в YouTube. Какая-то часть моих доходов – донаты. Там не то чтобы очень много, но приятно. Технически людей, которые меня смотрят в YouTube, могу считать своими прихожанами.

– А в церкви?

– Когда я служил в Михановичах под Минском, у нас была система, что никаких цен ни на какие требы не было. И по договоренности с настоятелем храма то, что люди жертвовали, половина шла храму, половина была моей. Это было приятно. Поп-расстрига, змагар, мздоимец, лиходей, свинья, ты обожрешься однажды желудями и подохнешь от визга, и спиралевый хвостик дернется в последний раз. Трупоеды, земляные трупоеды. И рабы.

Мяне ў дадзеным выпадку больш цікавіць пытанне разнабою, рознагалосся, розных уладных галасоў у Беларусі. Подробности смотрите в видео.