Андрей Кобяков и Марианна Щеткина в рамках акции «Наши дети» посетили воспитанников Республиканского центра для детей-инвалидов

Новости Беларуси. По всей стране продолжается акция «Наши дети». Политики, общественные деятели традиционно перед зимними праздниками посещают детские дома, больницы, реабилитационные центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Республиканском центре для детей инвалидов гостей встречали праздничной программой – маленькие снежинки, тигрята, лисички и снегурочки приготовили спектакль.

Ежегодно за реабилитацией в центр приезжает тысяча детей с особенностями. Их поздравили премьер-министр нашей страны и министр труда и социальной защиты.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Чем больше мы помогаем друг другу, чем больше хорошего мы делаем друг другу, чем больше внимания оказываем друг другу, тем добрее становится мир. И акция «Наши дети» — это акция добра, любви, милосердия и сплоченности нашего белорусского общества.

Надо, чтобы подарок дошел до каждого ребенка. Но это не только подарок – это внимание, это действительно праздник.

Принимали поздравления к Новому году и малыши из Детского дома №3. В этом приюте проживают около 6 десятков детей от трех до 8 лет. И каждого ждал свой подарок.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Мы приехали в этот детский дом с подарками. Это книги, которые дети смогут посмотреть. Это детские книжки, посвященные охране природы, нашей прекрасной белорусской природе.

Для нас очень важно общение с детьми, посмотреть на то, как они развиваются, как готовятся серьезно и, конечно, помочь им создать этот праздник.

Акция «Наши дети» проходит уже 20 лет. Особое внимание уделяется детям, которые больше всех нуждаются в поддержке.

Водили хоровод сегодня и в третьей детской городской больнице.