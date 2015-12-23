Новости Беларуси. Как школьники становятся начинающими бизнесменами, а вундеркинды изобретают технику будущего. Белорусский республиканский союз молодежи подвел итоги Года молодежи. Одним из самых ярких проектов стал уже традиционный конкурс «100 идей для Беларуси». Креативные идеи изучила и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Конструировать беспилотники? Для Дениса это уже не заоблачные высоты. А этот квадрокоптер – в перспективе импортозамещающая продукция.

Денис Бельский, изобретатель:

Мы оснастим наш квадрокоптер камерой и сделаем его более автономным, более роботизированным. Он сможет выполнять такие функции, как фото- и видеосъемка. С любой высоты, с любого расстояния. При этом перемещая некоторые объекты.

Яна Шипко, СТВ:

А эта игрушка из моего детства — мечта школьников середины 90-х. У современной молодежи мечты более масштабнее. Участники конкурса «100 идей для Беларуси» еще выпускники школьники, а уже юные бизнесмены. Кстати, этот тетрис — один из нескольких сотен экспонатов будущего музея ретротехники, организованного также юными энтузиастами.

Дискеты и сейчас уже совсем раритетные перфокарты. Винтажная техника в коллекции Александра исчисляется сотнями. Многие экспонаты он реанимирует сам.

Ребята планируют открыть музей ретрокомпьютеров. Первый в Беларуси. Благодаря участию в конкурсе уже обзавелись помещением.

Виктор Козуб, PR-менеджер музея ретрокомпьютеров:

У нас есть техника, которая ждет того, чтобы ее выставили и показывали. Поэтому вопрос с помещением. Как раз, в том числе благодаря конкурсу, о нас узнали и пытаются помогать.

В Год молодежи юные белорусские дарования отличились особой инициативностью. На уже традиционный конкурс «100 идей для Беларуси» прислали 2 тысячи заявок.

Андрей Беляков, первый секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

У нас в стране для молодежи делается очень многое. У молодежи есть выбор — это самое важное. Самое важное то, что сегодня есть огромные возможности для реализации своих способностей, своего потенциала. Очень важно, что наши молодые ребята доказывают не словами, а делами, побеждая на различных площадках, на научных олимпиадах, в спорте, в творчестве, в IT-технологиях.

Неслучайно, что создание Совета молодых предпринимателей произошло именно в этом году. Потому что мы, по сути, уже выделаем это в отдельное направление, именно коммерциализацию проектов.

Екатерина Шушкевич, участник молодежной лаборатории социологических исследований Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Год молодежи, если посмотреть на все проекты Белорусского республиканского союза молодежи, то можно сказать, что все они созданы с молодежью. Допустим, «100 идей для Беларуси» — это же молодежный инновационный проект, продвигают молодежь. Также «Студент года», «Молодежный триумф», «Цветы великой победы», когда мы провожали и встречали поезд — там была одна молодежь и ветераны, конечно.

Вести домашнее хозяйство – дело техники, – считает Александр. Электронный помощник по дому – робот по имени «Альтрон» – его детище. Принести тапочки или смахнуть пыль – самые элементарные задачи. Разработкой заинтересовались и за рубежом. Но производство чудо-техники начинающий бизнесмен-изобретатель планирует в Беларуси.

Сегодня Александра признали победителем республиканского конкурса инновационных проектов. Грант – 116 миллионов рублей станет стартовым капиталом инновационного бизнеса.

Александр Дубовицкий, изобретатель:

Открытие под этот проект компании и закупка деталей. По сути, заказ уже тех комплектующих, которые для него разработаны. И самый последний этап – сборка на территории Республики Беларусь.

Поддержку в Год молодежи получило немало креативных проектов. Впервые в этом году молодежь организовала собственную лабораторию для проведения экзит-полов.

Студотрядовцы отметилась на самой масштабной белорусской стройке. Провела немало и благотворительных и патриотических акций. В том числе и при участии телеканала СТВ – «Письмо Победителю» к 70-летию Победы. Письма ветеранам победителям, которые прислали в адрес нашего телеканал, заняли достойное место в экспозиции поезда-музея.

Татьяна Васюкевич, заведующий отдела детских организаций и объединений Гродненского областного дворца творчества детей и молодежи:

Очень приятно было, конечно, ребятам передать свое письмо Победителю. Этот проект стартовал при поддержке телеканала «Столичное телевидение». И ребята могли написать письма, которые находили своих адресатов.

Имена авторов лучших идей для Беларуси назовут в январе. Впрочем, перспективность своих проектов юные молодые и находчивые уже доказали.