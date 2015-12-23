Одаренные дети, дети-сироты и дети беженцев: более 2 тысяч ребят приглашены на главную ёлку страны 24 декабря

Новости Беларуси. Завершаются последние приготовления к главной елке страны. Тысячи детишек готовятся увидеть завтра, 24 декабря, красочное представление во Дворце Республики. В предвкушении волшебства живет и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Наряд на главную елку Ангелина выбирала не один день. А вот чтобы попасть на праздник, девочка работала целый год. Круглая отличница в школе, профессионально занимается вокалом и балетом. В этом году Ангелина победила в республиканском конкурсе «Лингвистенок», стала лауреатом 2 степени по классическому танцу на международном конкурсе в Риге, взяла первое место на городском конкурсе чтецов к 70-летию Победы. Сложно поспорить, что этот билет она не иначе как заслужила.

Ангелина Ярощук, ученица гимназии №2 г. Минска:

О праздника я жду Деда Мороза. Чтобы он мне обязательно принес на этой елке подарок. Я хочу, чтобы это новогоднее чудо случилось для всех, чтобы все испытали этот праздник.

Аня приехала из Бреста. В городе ее знают как девочку, которая поет. Юное дарование, только за этот год она приняла участие более чем в 10 вокально-эстрадных конкурсах. И, к слову, ни с одной сцены не спустилась без награды.

А еще Аня растет в многодетной семье. Со своими братьями и сестрами она обязательно поделиться впечатлениями от праздника. Ведь этого события она ждала, кажется, вечность. Попасть на Президентскую елку было ее мечтой. Но Новый год не зря ведь праздник волшебства. И даже самые заветные желания обязательно должны сбываться.

Анна Лысая, ученица учебно-педагогического комплекса «Детский сад-начальная школа №7 г. Бреста»:

Когда все дети ездили на елку, мне очень-очень этого хотелось. Я представляла себе елку, как там все красиво, какой та спектакль. Я мечтала об этом, и моя мечта сбылась!

Умные и талантливые. А сколько таких, как Ангелина и Анна, добившихся успеха в спорте, творчестве и учебе. Главная елка страны уже завтра объединит более двух тысяч детей со всей республики.

В числе приглашенных также дети-сироты и оставшиеся без родительской опеки. Впервые на праздник приглашены и дети из семей беженцев. Для всех их – это долгожданное событие, которое непременно окунет в новогоднюю сказку и, конечно, подарит эмоций на весь будущий год.