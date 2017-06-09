Анатолий Исаченко провел прием граждан в Любани

Новости Беларуси. Выездной прием граждан представителем Администрации Президента прошел в Любани. В этот раз люди пришли к помощнику Президента – главному инспектору по Минской области Анатолию Исаченко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

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Жители деревни Доросино пытались выяснить, почему закрывают местную школу, насколько это целесообразно, и нет ли других вариантов.