В Беларуси намолочено более 1,1 миллиона тонн зерна с учётом рапса

Приближается к завершению жатва озимого ячменя, он убран на 83 % площадей. Ближе всех к финишу Гродненская и Брестская области, где остались считанные гектары этой культуры. В этом сезоне уборка озимого ячменя сдвинулась почти на две недели. Обычно после жатвы этой сельхозкультуры остается время на передышку перед массовой уборкой зерновых и зернобобовых. В 2024 году такого преимущества не было. Техника сразу же переходит на озимый рапс. Он обмолочен с 35 %. Собрано 305 тысяч тонн этой культуры.