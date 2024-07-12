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В Беларуси намолочено более 1,1 миллиона тонн зерна с учётом рапса

12 июля 2024 08:11
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В Беларуси намолочено более 1,1 миллиона тонн зерна с учетом рапса. С таким результатом встретили это утро аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолочено более 1,1 миллиона тонн зерна с учётом рапса-1

Приближается к завершению жатва озимого ячменя, он убран на 83 % площадей. Ближе всех к финишу Гродненская и Брестская области, где остались считанные гектары этой культуры. В этом сезоне уборка озимого ячменя сдвинулась почти на две недели. Обычно после жатвы этой сельхозкультуры остается время на передышку перед массовой уборкой зерновых и зернобобовых. В 2024 году такого преимущества не было. Техника сразу же переходит на озимый рапс. Он обмолочен с 35 %. Собрано 305 тысяч тонн этой культуры.

# Уборочная кампания # общество

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