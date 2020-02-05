В Беларуси намерены поддержать родителей, у которых рождается второй ребёнок

Новости Беларуси. В Беларуси задумываются о поддержке родителей, в семьях которых рождается второй ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено проектом Национальной стратегии устойчивого развития страны до 2035 года. О такой инициативе рассказали в Министерстве экономики.

При этом авторы стратегии развития понимают, что решить демографические проблемы невозможно без роста экономики. Ведь для поддержки семей нужны деньги, а их, как известно, нужно заработать. А для этого надо улучшить качество жизни всех белорусов.

В связи с этим в Минэкономики ждут отдачу от крупных инвестпроектов, которые находятся на стадии завершения. Драйверами роста будут свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».