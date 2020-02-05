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В Беларуси намерены поддержать родителей, у которых рождается второй ребёнок

05 февраля 2020 19:12
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Новости Беларуси. В Беларуси задумываются о поддержке родителей, в семьях которых рождается второй ребёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено проектом Национальной стратегии устойчивого развития страны до 2035 года. О такой инициативе рассказали в Министерстве экономики. 

В Беларуси намерены поддержать родителей, у которых рождается второй ребёнок-1

При этом авторы стратегии развития понимают, что решить демографические проблемы невозможно без роста экономики. Ведь для поддержки семей нужны деньги, а их, как известно, нужно заработать. А для этого надо улучшить качество жизни всех белорусов. 

В связи с этим в Минэкономики ждут отдачу от крупных инвестпроектов, которые находятся на стадии завершения. Драйверами роста будут свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень».

В Беларуси намерены поддержать родителей, у которых рождается второй ребёнок-4

Что касается решения демографических проблем, то здесь предлагается сделать акцент на трёх моментах: рост рождаемости, снижение смертности и уменьшение оттока населения. В стране должны быть созданы такие условия, чтобы в течение 20 лет вернуться к уровню численности населения 10 млн человек. В каком виде будет зафиксирована помощь таким семьям, и в каком размере, ещё предстоит решить. 

# Брак и семья # общество # Фотофакт

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