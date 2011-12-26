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В Беларуси начинается серийное производство беспилотников

26 декабря 2011 06:31
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Новости Беларуси. Первый авиакомплекс «Бусел» успешно прошел испытания на Борисовском военном полигоне.

Он не только способен вести видеонаблюдение местности и отдельных объектов, но и оперативно передавать данные. При весе 6,6 килограммов, беспилотник может находится в воздухе не менее часа. А вскоре ученые планируют увеличить это время до 90 минут.

Новый беспилотный авиакомплекс можно использовать для контроля за приграничными районами, автомагистралями, лесными массивами и заповедниками, а также для мониторинга и предотвращения чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Hi-Tech # Белоруссия

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