В Беларуси начинается серийное производство беспилотников

Новости Беларуси. Первый авиакомплекс «Бусел» успешно прошел испытания на Борисовском военном полигоне.

Он не только способен вести видеонаблюдение местности и отдельных объектов, но и оперативно передавать данные. При весе 6,6 килограммов, беспилотник может находится в воздухе не менее часа. А вскоре ученые планируют увеличить это время до 90 минут.

Новый беспилотный авиакомплекс можно использовать для контроля за приграничными районами, автомагистралями, лесными массивами и заповедниками, а также для мониторинга и предотвращения чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.