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В Беларуси начался второй этап планового пересмотра цен на ЖКУ

01 июня 2026 07:45
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В Беларуси начался второй этап планового пересмотра цен на жилищно-коммунальные услуги. Изменения затронули три основные позиции: отопление, горячую воду и электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начался второй этап планового пересмотра цен на ЖКУ-2

Так, стоимость тепловой энергии увеличилась чуть более чем на 7%. Теперь один гигакалорий обойдется в 29 рублей 22 копейки. В пересчете на стандартную среднюю квартиру общая сумма в жировке вырастет примерно на 3 рубля. Из них 2,5 рубля добавятся за отопление и чуть более 50 копеек за подогрев воды. 

В Беларуси начался второй этап планового пересмотра цен на ЖКУ-4

Корректируются и тарифы на электроэнергию. Новый показатель – около 5 копеек за один киловатт-час. Если в мае за условную тысячу киловатт-часов семья платила 45 рублей 40 копеек, то в июньской жировке за этот же объем выйдет 48 рублей 70 копеек. Счета с обновленными суммами белорусы получат в июле.

# ЖКХ

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