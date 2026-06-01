В Беларуси начался второй этап планового пересмотра цен на ЖКУ

В Беларуси начался второй этап планового пересмотра цен на жилищно-коммунальные услуги. Изменения затронули три основные позиции: отопление, горячую воду и электроэнергию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, стоимость тепловой энергии увеличилась чуть более чем на 7%. Теперь один гигакалорий обойдется в 29 рублей 22 копейки. В пересчете на стандартную среднюю квартиру общая сумма в жировке вырастет примерно на 3 рубля. Из них 2,5 рубля добавятся за отопление и чуть более 50 копеек за подогрев воды.