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В Беларуси начался сезон активности клещей

13 апреля 2018 08:18
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Новости Беларуси. На территории РБ начался сезон активности клещей, которые могут заразить болезнью Лайма и клещевым энцефалитом.  

Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, клещи «оживают» при +5°С, а с потеплением их активность возрастает.  

Обращаться в медучреждения из-за нападения клещей жители Беларуси начали со второй половины марта. К текущему моменту за помощью обратились 23 человека, что в 9 раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года.  

Зачем нести клеща в лабораторию?  

Специалисты напоминают, что важно соблюдать меры предосторожности и защиты, чтобы уменьшить вероятность нападения клеща. Если избежать укуса не удалось, следует обратиться за помощью в учреждение здравоохранения или извлечь паукообразное самостоятельно.  

Чтобы избежать заражения после укуса клеща, следует принимать назначенный врачом антибиотик. Отмечается, что максимальный эффект химиопрофилактики достигается при приёме антибиотиков в первые 72 часа после нападения клеща.  

Как обезопасить себя от клещей и что делать при укусе – подробности здесь.  

# общество # Укусы клещей

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