В Беларуси начался сезон активности клещей

Новости Беларуси. На территории РБ начался сезон активности клещей, которые могут заразить болезнью Лайма и клещевым энцефалитом.

Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, клещи «оживают» при +5°С, а с потеплением их активность возрастает.

Обращаться в медучреждения из-за нападения клещей жители Беларуси начали со второй половины марта. К текущему моменту за помощью обратились 23 человека, что в 9 раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Зачем нести клеща в лабораторию?

Специалисты напоминают, что важно соблюдать меры предосторожности и защиты, чтобы уменьшить вероятность нападения клеща. Если избежать укуса не удалось, следует обратиться за помощью в учреждение здравоохранения или извлечь паукообразное самостоятельно.

Чтобы избежать заражения после укуса клеща, следует принимать назначенный врачом антибиотик. Отмечается, что максимальный эффект химиопрофилактики достигается при приёме антибиотиков в первые 72 часа после нападения клеща.