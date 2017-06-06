Как обезопасить себя от клещей?

Прогуливаясь по лесу или в городском парке, будьте готовы не только к заряду положительными эмоциями, но и к встрече с недоброжелательными товарищами – клещами. Чем же они опасны и как не попасть в их цепкие лапы?

Эти мелкие пакостники – не насекомые, как мы привыкли считать, а животные, которые относятся к семейству «паукообразные». И если пауки плетут паутину, то клещи с удовольствием плетут заговор против человечества. Вредители в основном проживают в лесах, а в городские парки их чаще всего приносят птицы и грызуны.

Они не прыгают с деревьев и не кусают через одежду. Клещи малоподвижны: за всю жизнь они едва преодолевают расстояние в несколько десятков метров. Это принуждает членистоногих к определенным хитростям, например, в слюне паразитов находится множество биологически активных веществ, которые выполняют функции обезболивания и блокируют отторжение клеща организмом. Так что заметить вредителя удается не сразу.

В Беларуси выявлено около 12 видов клещей – переносчиков, хранителей и возбудителей опасных заболеваний, таких как энцефалит и боррелиоз.

В наших краях ежегодно регистрируют 2 вида клещей.

Личинка зараженного клеща также является переносчиком болезней и может случайно попасть на кожу.

Если вы все же обнаружили клеща, следует обратиться в ближайший медицинский пункт или попытаться освободиться от его «угнетения»самостоятельно.

Пинцет – отличный инструмент для этих целей. А лучше всего иметь в своей аптечке специальный прибор –выкручиваетель, который позволяет аккуратно схватить клеща у самого основания головы и провернуть, не повреждая паразита.

После извлечения рекомендуется передать вредителя на исследование в лабораторию и немедленно обратится к терапевту!

Ну, а мы желаем вам беззаботных летних прогулок исключительно в приятной компании.