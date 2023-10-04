В Беларуси начался самый массовый сезон охоты на копытных животных

Полностью изжить такое зло, как браконьерство, невозможно, говорят специалисты. Но в Беларуси оно не носит массовый характер благодаря усилиям сотрудников Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте и самим пользователям угодий. С октября начался сезон загонной охоты на копытных животных. Он самый массовый в нашей стране.

Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:

Охотятся с собаками в светлое время суток именно на копытных животных. Это самый открытый сезон, потому что в это время можно добывать животных любого пола, возраста, любые трофейные качества – все, что есть к изъятию. Это считается такой основный, самый массовый сезон охоты на копытных. В это время проводятся загонные охоты. Они, как правило, проводятся с участием охотничьих собак. Поэтому хотелось бы обратить внимание, что охотники должны быть зарегистрированы. Хотелось бы обратить внимание охотников на соблюдение техники безопасности. Это основное, потому что, как правило, на таких охотах приветствует руководитель охоты – это штатное должностное лицо. Он контролирует проведение охоты. Основное – это, конечно, соблюдение техники безопасности. Потому что охота коллективная, соответственно, собирается большое количество людей.

Планы изъятия утверждены каждым охотничьим хозяйством. Охота на краснокнижные виды запрещена.