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В Беларуси начался национальный зимний учет диких птиц

16 января 2007 11:52
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В организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" сообщили, что подключиться к нему смогут все желающие.Для этого в ближайшем парке, лесу или возле водоема нужно попытаться определить, какие птицы встретились на пути и подсчитать их количество. Зимний учёт позволяет узнать, сколько пернатых и какие остаются на зиму в нашей стране. Кроме того, можно проследить изменения в вИдовом составе птиц, которые происходят в связи с глобальным потеплением климата. К примеру, на зимовку в нашей стране теперь остаются грачи, которые еще 10 лет назад на зиму улетали в Португалию.
# общество # Птицы

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