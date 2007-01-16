В Беларуси начался национальный зимний учет диких птиц

В организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" сообщили, что подключиться к нему смогут все желающие.Для этого в ближайшем парке, лесу или возле водоема нужно попытаться определить, какие птицы встретились на пути и подсчитать их количество. Зимний учёт позволяет узнать, сколько пернатых и какие остаются на зиму в нашей стране. Кроме того, можно проследить изменения в вИдовом составе птиц, которые происходят в связи с глобальным потеплением климата. К примеру, на зимовку в нашей стране теперь остаются грачи, которые еще 10 лет назад на зиму улетали в Португалию.