В Центральном ботаническом саду Национальной академии наук начался новый этап реконструкции

До 2010 года предполагается построить две теплицы и полевые домики для обслуживающего персонала.Кроме того, будут обновлены поливочный водопровод, карантинный питомник, клубнехранилище, административные здания. Планируют благоустроить природно-растительные комплексы и территорию. Напомним, масштабная реконструкция Центрального ботанического сада началась в 2003-м. За это время модернизированы все фондовые оранжереи, благоустроено Лебединое озеро, обновлены аллеи. А появившаяся оранжерея стала самым крупным проектом реконструкции. Ее откроют уже в начале весны.