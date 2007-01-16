Недобросовестным родителям - "черную метку" в паспорт!

Лицам, которые лишены родительских прав и обязаны возмещать государственные расходы на содержание своих брошенных детей будут ставить специальную отметку в паспорте.Такую информацию сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси. Отметка появится уже в этом году в паспортах граждан, в отношении которых принято судебное решение об отобрании детей, лишении родительских прав, а также о направлении лица в лечебно-трудовой профилакторий и о помещении ребенка на гособеспечение. Уже определен список предприятий, где будет создан резерв рабочих мест для этих людей.