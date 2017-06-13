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В Клецке обновят амфитеатр и городской парк: создадут детскую зону

13 июня 2017 15:55
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Новости Беларуси. Клецк меняется на глазах. В городе – масштабная реконструкция и благоустройство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вот-вот возьмутся за обновление местного амфитеатра и городского парка – там скоро появится большая детская зона. Кстати, средства на обустройство райцентра не только из государственного бюджета. Определенную сумму город получил и в рамках проекта ПРООН «Содействие развитию Беларуси на местном уровне». 

Грант – за победу в конкурсе локальных инициатив – получили районные организации «Белая Русь» и БРСМ.

В Клецке обновят амфитеатр и городской парк: создадут детскую зону-1

Ольга Барановицкая, заместитель начальнка отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Клецкого райисполкома:
Инициатива так и называется: «Городской парк – территория развития партнерства». Здесь подключается и малый бизнес, и сами жители города, много будет работать волонтеров. Сейчас там идут строительные работы, реализуется интересная модель восстановления этой зоны. Надеемся, что к празднику нашего города, 2 июля, это будет грандиозный подарок от общественных организаций нашему городу и всем жителям.

В 2017 году Клецк отмечает 890 лет с момента первого упоминания в летописных источниках.

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура # Ольга Барановицкая

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