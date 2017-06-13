В Клецке обновят амфитеатр и городской парк: создадут детскую зону

Вот-вот возьмутся за обновление местного амфитеатра и городского парка – там скоро появится большая детская зона. Кстати, средства на обустройство райцентра не только из государственного бюджета. Определенную сумму город получил и в рамках проекта ПРООН «Содействие развитию Беларуси на местном уровне».

Новости Беларуси. Клецк меняется на глазах. В городе – масштабная реконструкция и благоустройство, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Барановицкая, заместитель начальнка отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Клецкого райисполкома:

Инициатива так и называется: «Городской парк – территория развития партнерства». Здесь подключается и малый бизнес, и сами жители города, много будет работать волонтеров. Сейчас там идут строительные работы, реализуется интересная модель восстановления этой зоны. Надеемся, что к празднику нашего города, 2 июля, это будет грандиозный подарок от общественных организаций нашему городу и всем жителям.