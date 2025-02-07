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Польские компании объявили о планах массовых сокращений

07 февраля 2025 08:22
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Полякам надо готовиться к массовым увольнениям. Мрачный прогноз экономистов опубликовали местные СМИ. По данным Центрального статуправления, 2024 год завершился крупнейшими с начала пандемии коллективными сокращениями. Только по официальным данным работы лишились около 40 тысяч человек., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские компании объявили о планах массовых сокращений-2

В 2025-м ситуация только ухудшится. Ряд крупных предприятий и супермаркетов уже объявили о планах сокращения персонала. В ближайшее время на улице могут оказаться около 10 тысяч человек. Если на начало 2024 года было 8 таких компаний, то в 2025 году их уже 11. Но их число может быть гораздо больше, так как не все говорят о решении провести массовые сокращения. Эта ситуация особенно опасна для жителей малых городов, где увольнение становится катастрофой, так как найти новую работу либо очень трудно, либо вовсе невозможно. Причиной растущей безработицы стали проблемы, от которых давно страдает польская экономика – это рост расходов на производство, логистику и услуги, что делает работу убыточной.

# Международная политика

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