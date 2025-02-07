«Если мы извлечем выгоду». В Сирии рассказали условия сохранения на баз РФ

Сирия оставит российские базы в Тартусе и Хмеймиме, если ей будет выгодно. Об этом пишет ТАСС.
Глава Минобороны Мурхаф Абу Касра отмечает улучшение отношений с Россией и говорит, что отношения будут восстановлены таким образом, чтобы они отвечали интересам Сирии.
«Если мы извлечем выгоду для Сирии, то да», – ответил он.
Военные объекты России в Тартусе и Хмеймиме существовали с 1971 и 2015 годов соответственно.
Президент России Владимир Путин предложил задействовать эти базы для гуманитарной помощи. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что никаких изменений в российском военном присутствии не планируется.