«Если мы извлечем выгоду». В Сирии рассказали условия сохранения на баз РФ

Сирия оставит российские базы в Тартусе и Хмеймиме, если ей будет выгодно. Об этом пишет ТАСС.

Глава Минобороны Мурхаф Абу Касра отмечает улучшение отношений с Россией и говорит, что отношения будут восстановлены таким образом, чтобы они отвечали интересам Сирии.

«Если мы извлечем выгоду для Сирии, то да», – ответил он.