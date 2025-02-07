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«Если мы извлечем выгоду». В Сирии рассказали условия сохранения на баз РФ

07 февраля 2025 08:31
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Сирия оставит российские базы в Тартусе и Хмеймиме, если ей будет выгодно. Об этом пишет ТАСС.

Глава Минобороны Мурхаф Абу Касра отмечает улучшение отношений с Россией и говорит, что отношения будут восстановлены таким образом, чтобы они отвечали интересам Сирии.

«Если мы извлечем выгоду для Сирии, то да», – ответил он.

«Если мы извлечем выгоду». В Сирии рассказали условия сохранения на баз РФ-1

Фото: pixabay

Военные объекты России в Тартусе и Хмеймиме существовали с 1971 и 2015 годов соответственно.

Президент России Владимир Путин предложил задействовать эти базы для гуманитарной помощи. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что никаких изменений в российском военном присутствии не планируется.

# Международная политика

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