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В Минск прибыла делегация из Башкортостана во главе с руководителем региона

07 февраля 2025 08:18
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В Минск прибыла делегация из Башкортостана во главе с руководителем региона Радием Хабировым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции гости из России, перед тем как приступить к серии встреч и переговоров, приняли участие в церемонии памяти. Цветы и венок легли к подножью монумента Победы в столице.

В Минск прибыла делегация из Башкортостана во главе с руководителем региона-2

Взаимоотношения Беларуси и Башкортостана проверено временем, а с учетом текущих экономических условий, эффективно и сообща адаптируется к новым вызовам и возможностям. Нынешний визит делегации из этого российского региона будет способствовать развитию взаимодействия между представителями власти и бизнеса в различных отраслях. Предусмотрено расширение промышленной кооперации. Накануне был подписан план мероприятий реализации проекта по созданию российско-белорусского и белорусско-российского инвестиционных кластеров в Беларуси и в Уфе.

# Беларусь-Россия

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