В Минск прибыла делегация из Башкортостана во главе с руководителем региона Радием Хабировым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции гости из России, перед тем как приступить к серии встреч и переговоров, приняли участие в церемонии памяти. Цветы и венок легли к подножью монумента Победы в столице.