Подоляк признал, что Украина хочет спровоцировать войну между РФ и США

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что Киеву хотелось бы спровоцировать военное столкновение между США и Россией, что, по его мнению, улучшило бы позиции Украины. Об этом пишет ТАСС.

В эфире YouTube-канала «РБК-Украина» он заметил, что такой конфликт сложен, но был бы благоприятен для Киева. Так Подоляк ответил на соответствующий вопрос о возможных действиях Трампа по введению войск в Украину.

В октябре 2024 года Зеленский представил «план победы». Четвертый пункт плана включает в себя совместную оборону украинских ресурсов. Также лидер Украины сообщил, что данный пункт имеет тайное приложение, которое передалось партнерам Киева.