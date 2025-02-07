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Подоляк признал, что Украина хочет спровоцировать войну между РФ и США

07 февраля 2025 08:40
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Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что Киеву хотелось бы спровоцировать военное столкновение между США и Россией, что, по его мнению, улучшило бы позиции Украины. Об этом пишет ТАСС.

В эфире YouTube-канала «РБК-Украина» он заметил, что такой конфликт сложен, но был бы благоприятен для Киева. Так Подоляк ответил на соответствующий вопрос о возможных действиях Трампа по введению войск в Украину. 

В октябре 2024 года Зеленский представил «план победы». Четвертый пункт плана включает в себя совместную оборону украинских ресурсов. Также лидер Украины сообщил, что данный пункт имеет тайное приложение, которое передалось партнерам Киева.

Подоляк признал, что Украина хочет спровоцировать войну между РФ и США-1

Фото: pixabay

Ранее, в феврале, Трамп выразил интерес США к редкоземельным металлам из Украины и потребовал от Киева соответствующих гарантий в обмен на поддержку.

# Международная политика

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