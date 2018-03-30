В Беларуси идут проверки безопасности мест массового скопления людей. Результаты – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Проверки безопасности мест массового скопления людей, инициированные Президентом Беларуси после трагедии в Кемерово, продолжаются по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания спасателей и милиции – торговые и бизнес-центры, ночные клубы. Экзамен также держат сотрудники кинотеатров и учебных заведений.

Максим Слиж о результатах в сюжете.

Активно подключились к проверкам организации системы безопасности милиционеры. На этот раз тест сдают сотрудники кинотеатра. Вместимость зала – почти 300 человек. Для их эвакуации в случае чрезвычайного происшествия предусмотрено четыре выхода. Из них два – сразу на улицу.

Александр Шавенько, участковый инспектор Ленинского РУВД Минска:

Мы проверяем, чтобы в данных объектах всегда имелся свободный доступ к запасным выходам. Если, не дай Бог, произойдет чрезвычайная ситуация, чтобы не было того, что люди придут к запасному выходу, а там будет заблокировано и они не смогут покинуть помещение.

Отдельное внимание – к зоркому глазу камер наблюдения. Здесь они захватывают не только коридоры и зал, диспетчер также внимательно следит за прилегающей территорией. За подготовку персонала директор отвечает лично.

Татьяна Лисай, директор кинотеатра «Салют»:

Персонал кинотеатра полностью проинструктирован и знает, как себя вести в нештатных ситуациях. Во время киносеанса всегда освещаются выходы их зрительного зала, есть подсветка на ступеньках.

А вот в здании Института повышения квалификации БНТУ, где внезапно прозвучал сигнал пожарной тревоги, многие не стали к этому относится серьезно и даже не покинули аудитории. На это не обратили внимания сотрудники, как и не стали помогать в эвакуации. Итог – нарушений насчитали немало.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС Минска:

Увидели складирование горючих материалов непосредственно под лестничными маршами, это ни в коем случае не допустимо. Любое возникновение загораний здесь, на месте способствует развитию плотного, сильного задымления, которое будет подниматься по всему лестничному маршу. И таким образом будет задымлять помещения и отрежет выход для тех, кто находится в здании.

Не учли и тот факт, что при дезориентации в пространстве и невозможности дышать оказаться в тупике – значит…

Максим Слиж, СТВ:

Даже если бы меня не сбили с толку таблички, и я все-таки добрался до выхода, меня бы ждал сюрприз ценой в собственную жизнь – дверь закрыта наглухо.